Galatasaray'da divan kurulu toplantısı zamanı!
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:37
Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda mali, idari ve sportif raporla ilgili tespit ve incelemeler yapılacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulunacak.
