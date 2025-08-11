Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor!

        Galatasaray, Süper Lig'de karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 22:32 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da F. Karagümrük mesaisi sürüyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu çalışmasının ardından 3 grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonları ve dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?