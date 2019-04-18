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Fenerbahçe derbisinin ardından sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli için Galatasaray sağlık heyeti seferber oldu.

Ligin bitimine 6 hafta kala TT Stadı’nda cumartesi günü Kayserispor’u ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da Cezayirli oyuncunun maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor.

Kayseri önünde sarı kart cezalısı Onyekuru’dan yaralanamayacak olan teknik direktör Fatih Terim, en azından Feghouli’nin Kayseri önünde forma giymesini umuyor. Terim, Onyekuru’nun yerine Emre Akbaba’ya şans vermeyi planlıyor.

Feghouli’nin oynayamaması halinde ise Sinan Gümüş’e sağ kanatta forma şansı doğacak. Ancak takımlarını derbiye uğurlayan taraftarlara ‘Hepsi Suriyeli’ benzetmesi yapan 25 yaşındaki oyuncuya taraftarların tepkisi sürüyor. Feghouli’nin yerine Sinan’ın oynaması durumunda tribünlerin gurbetçi futbolcuya tepki göstereceğini bilen Terim, alternatif arıyor.

Cezayirli öğrencisinin forma giyememesi durumunda Sinan’ı taraftarın önüne atmak istemeyen deneyimli teknik adamın, Mariano’yu öne çekip sağ bekte Linnes’e sol bekte ise Nagatomo’ya şans verebileceği öğrenildi.