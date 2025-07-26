Frankowski'ye Fransa'dan 3 talip!
Galatasaray'ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Frankowski göze giremezken, ayrılığı gündeme geldi. Fransız kulüplerinin hedefinde olan Polonyalı sağ bek, makul bir tekli gelmesi halinde gönderilebilir.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Frankowski ile yollarını ayırabileceği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi, Polonyalı sağ bek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
30 yaşındaki futbolcuya Fransız ekiplerinin ilgisi bulunurken, özellikle Rennes'in Frankowski'yi ciddi şekilde takip ettiği belirtildi.
Fransız ekibiyle görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yaklaştığı, 30 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Frankowski'ye Rennes'in dışında Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC ile eski kulübü Lens'ın de ilgisinin olduğu Fransız basınında yer aldı.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Lens'tan zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Frankowski, sarı-kırmızılı takımla 15 maçta şans bulup 1 asist yaptı.
Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesiyle Frankowski'nin bonservisini almıştı.