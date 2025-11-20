Habertürk
        Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlığı devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlığı devam ediyor!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 14:44
        Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!
        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

        Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

