Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlığı devam ediyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 20.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:44
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ