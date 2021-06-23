Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayGalatasaray'da görev dağılımı yapıldı
ABONE OL

Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Fatih Terim...

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Futbol şubesi konusunda da yeni yapılanma dikkat çeken bir değişim yaşandı

Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle 38. başkan olan Burak Elmas'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Ali Polat Bengiserp 2. başkanlık görevini üstlenirken Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık başkan yardımcısı oldu. Şükrü Köksal Ünlü, genel sekreter olurken Burçak Zorlu da muhasip üyeliğe getirildi.

FUTBOL ŞUBESİ YOK, TERİM DİREKT BAŞKANA BAĞLI

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni yönetiminde futbol şubesi sorumlusu olmayacak. Yeni yapılanmada teknik direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile doğrudan iletişimde olacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milan, Burak Yılmaz'ı istiyor!
FUTBOLKral'a dev talip!
BEŞİKTAŞ TRANSFER SEZONU: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından gözler transferde - Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın'ın ardından gözler transferde
Galatasaray'da hedef Gedson Fernandes - GS transfer haberleri
FUTBOLYeniden Gedson Fernades
Hakan Çalhanoğlu Inter’e transfer olmaktan dolayı mutlu
FUTBOLHakan'dan Inter yorumu!
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı
FUTBOLHakaretlere işlem başlatıldı
TFF, transfer tescili için kulüplerin SGK ve vergi borcuna bakmayacak
FUTBOLTransfer tescili için flaş karar!
Hatayspor kongreye gidiyor
FUTBOLHatayspor kongreye gidiyor
Ozan Kabak satış listesinde - Transfer haberleri
FUTBOLOzan Kabak satış listesinde
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin imzaladı
FUTBOLMetin Diyadin imzaladı
Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti
FUTBOLAcquah ile yollar ayrıldı