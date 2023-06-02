18 BİN TL'LİK DERBİ KEYFİ

Derbiye Fenerbahçe taraftarı gelemeyeceği için deplasman tribünü biletleri de Galatasaraylılar için satışa sunuldu. Sadece GS Logolu passolig kartlarına sahip olanların bilet alabildiği derbi için 18 bin liralık 1'inci kategori bilet sahibi taraftarlar hem orta tribünden hem de takımın yedek kulübesine yakın bir yerden maçı izleme olanağı buluyor.