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Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray sezonun son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi için satışa çıkan biletler kısa sürede tükenirken sarı-kırmızılılar derbi sonrasındaki şampiyonluk kutlamasına kenetlendi

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DHA
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar tüm sezon takıma yoğun ilgi gösterdi.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Maç başına 45 bin seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe maçına da ilgi büyük. Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu 5'li maç paketi geçtiğimiz aylarda hemen tükenmişti. Derbi için dün satışa çıkan ekstra 1800 bilet ise hemen tükendi.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    500 TL ile 18 Bin TL arasındaki rakamlarla satılan Galatasaray-Fenerbahçe biletlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterilirken, sarı-kırmızılı yönetim karaborsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı ve bir dizi önlem aldı.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada kombine devri sadece kulübe yapılabilecek ve kulüp satış yaparak gelir elde edecek.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    18 BİN TL'LİK DERBİ KEYFİ 

    Derbiye Fenerbahçe taraftarı gelemeyeceği için deplasman tribünü biletleri de Galatasaraylılar için satışa sunuldu. Sadece GS Logolu passolig kartlarına sahip olanların bilet alabildiği derbi için 18 bin liralık 1'inci kategori bilet sahibi taraftarlar hem orta tribünden hem de takımın yedek kulübesine yakın bir yerden maçı izleme olanağı buluyor. 
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    1'inci kategorinin yanı sıra 15 bin liralık 2'inci kategori bilet sahibi taraftarlara stadın içindeki restoranlarda yemek ikramı da bulunuyor.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    YENİ FORMA SATIŞA ÇIKIYOR

    Galatasaray, Fenerbahçe maçının oynanacağı gün yeni sezonun parçalı taraftar formasını da satışa çıkartacak. 60 bin adetle sınırlı olan formanın yanı sıra, şampiyonluk tişörtü de taraftarların beğenisine sunulacak. 
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon şu ana kadar mağazıcılık tarihinin satış rekorunu kırarken, şampiyonluk günündeki satıştan da iyi bir ciro elde etmeyi hedefliyor.

     
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA BÜYÜK COŞKU YAŞANACAK

    Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçının ardından düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları için de hazırlıkları tamamlandı.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak. Futbolcular özel şampiyonluk tişörtleriyle tek tek sahaya çıkacak ve anons edilecek.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Çok özel sanatçıların da yer alacağı kutlamalarda ışık gösterileri de yapılacak. Öte yandan şampiyonluk kupası takdimi de burada gerçekleştirilecek.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Ayrıca Mauro Icardi'nin şarkı ve sahne performansı da taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    ÇEVRECİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

    Öte yandan bu kutlamalarda bir ilk yaşanacak. Çevreye ve doğaya zarar verilememesi adına organizasyonda havai fişek gösterisi minimum düzeyde tutulacak. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.
  • Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!

    Statta tüm hazırlıklar pazar sabahına kadar tamamlanacak. Tribünlere çeşitli pankartların asılacağı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çeşitli göndermeler yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca o gün açılacak koreografinin de sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanacağı ifade edildi.

     

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