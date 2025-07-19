Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi." bilgisi verildi.

Galatasaray Futbol Takımı, bugün öğleden sonra Avusturya'ya hareket edecek ve yarın TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena’da oynanacak hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.