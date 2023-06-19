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Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes

Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların ilk hedefi, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Leandro Paredes...

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  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak sarı kırmızılılar, orta alana takviye yapmayı amaçlıyor.
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    Yönetim, Avrupa'da başarı yakalayacak bir takım kurmayı planlıyor. Bu nedenle, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Lucas Torreira'nın takımda kalması bekleniyor.
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun yanına dikkat çekici bir isim alarak o bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor. 
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın orta saha adayları arasında öne çıkan isim Leandro Paredes...
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint Germain'e geri döndü.
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Fransız ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunan Paredes'in, kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Paredes için Paris ekibiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Bu transferin, önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Paredes'in milli takımdan yakın arkadaşı Icardi'nin de 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Leandro Paredes, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 
  • Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes - Son dakika transfer haberleri

    Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 

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