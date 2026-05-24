        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da istikrarın adı: Abdülkerim Bardakcı

        Galatasaray'da istikrarın adı: Abdülkerim Bardakcı

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        İstikrarın adı: Abdülkerim Bardakcı

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 77 puan topladı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

        Üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2 bin 455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı aldı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı.

        Abdülkerim Bardakcı'yı bu alanda 2 bin 425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Sallai ise 2 bin 354 dakikayla en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

        İLK 10'DA 4 TÜRK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

        Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı.

        Abdülkerim Bardakcı'nın 2 bin 455 dakikayla ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz, 2 bin 318 dakikayla dördüncü, Uğurcan Çakır 2 bin 250 dakikayla altıncı ve Yunus Akgün de 1824 dakikayla dokuzuncu sırada yer aldı.

        YAŞ ORTALAMASI 26

        Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26,1 oldu.

        Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan (35) oldu. Tecrübeli oyuncuyu bu alanda Günay Güvenç (34) ve Arjantinli Mauro Icardi (33) takip etti.

        En genç oyuncular ise 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Nhaga oldu.

        PERFORMANSLARI

        Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

        Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Gol Sarı kart Kırmızı kart Süre (dakika)
        Abdülkerim Bardakcı 31 Türkiye 30 30 - 5 1 2455
        Davinson Sanchez 29 Kolombiya 30 29 1 6 1 2425
        Roland Sallai 28 Macaristan 30 26 1 3 1 2354
        Barış Alper Yılmaz 25 Türkiye 30 27 8 7 - 2318
        Leroy Sane 30 Almanya 28 27 7 - 1 2288
        Uğurcan Çakır 30 Türkiye 25 25 - 4 - 2250
        Lucas Torreira 30 Uruguay 30 28 3 5 - 2227
        Gabriel Sara 26 Brezilya 27 21 5 1 - 1840
        Yunus Akgün 25 Türkiye 28 23 7 1 - 1824
        Victor Osimhen 27 Nijerya 22 19 15 8 - 1713
        Mario Lemina 32 Gabon 27 19 2 6 - 1683
        Eren Elmalı 25 Türkiye 25 16 3 3 - 1524
        İlkay Gündoğan 35 Almanya- Türkiye 24 15 2 1 - 1391
        Mauro Icardi 33 Arjantin 31 12 14 1 - 1313
        Ismail Jakobs 26 Senegal 25 15 - 1 - 1299
        Wilfried Singo 25 Fildişi Sahili 19 11 2 3 - 949
        Günay Güvenç 34 Türkiye 9 9 - 2 1 738
        Noa Lang 26 Hollanda 13 7 - 2 - 704
        Sacha Boey 25 Fransa 11 6 1 - - 560
        Kazımcan Karataş 23 Türkiye 8 4 - 3 - 439
        Kaan Ayhan 31 Türkiye 19 2 1 1 - 381
        Arda Ünyay 19 Türkiye 8 1 - - - 206
        Yaser Asprilla 22 Kolombiya 7 1 - - - 155
        Ahmed Kutucu 26 Türkiye 10 - - - - 102
        Renato Nhaga 19 Gine-Bissau 3 1 1 - - 100
        Batuhan Şen 27 Türkiye 2 - - - - 69
        Berkan Kutlu 28 Türkiye 7 - - 1 - 59
        Nicolo Zaniolo 26 İtalya 4 - - - - 50
        Yusuf Demir 22 Avusturya-Türkiye 1 - - - - 28
        Metehan Baltacı 23 Türkiye 2 - - - - 24
        Gökdeniz Gürpüz 20 Türkiye 1 - - - - 1
        Can Armando Güner 18 Arjantin-Almanya 1 - - - - 1
        Ada Yüzgeç 17 Türkiye 1 - - - - 1
