Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, cezalı Hakim Ziyech'in yanı sıra, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 5 MAÇ SONRA 1!'DE

Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in yokluğunda onun yerine Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Ligde son olarak deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 5 maç sonra 11'e döndü.