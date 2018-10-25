Galatasaray'da kim nasıl oynadı?

7 | 14

BADOU NDİAYE: Neredeyse tüm maçlarda orta sahanın göbeğinde oynayarak ‘Takımının dinamosu’ rolünü üstlenen Ndiaye, bu maçta farklı bir görev üstlendi. Orta sahada ofansif bir rol üstlenen Senegalli, takım genel olarak hücumda etkisiz kalınca pek varlık gösteremedi.