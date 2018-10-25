Galatasaray'da kim nasıl oynadı?

FERNANDO MUSLERA: Bir Muslera klasiği… Maç boyunca birbirinden önemli pozisyonlar bulan Schalke 04, Galatasaray’ın kalesinde Muslera’nın olduğunu unuttu! ‘Nando’ yaptığı kritik kurtarışlarla Almanlara gol izni vermezken, yenilgiyi önleyen isim oldu.
MARTİN LİNNES: Uzun süredir formda görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Linnes, dün akşam kendi standardının biraz altında kaldı. Özellikle ilk yarının son dakikasında yaptığı hata, pahalıya mal oluyordu.
MAİCON: Porto maçında adamını kaçırıp golü yedirten Maicon, Schalke önünde de yeterli değildi. Rakibin hızlı oyuncuları karşısında ağır kalan Brezilyalı, Cimbom’un kalesinde tehlike yaşamasına neden oldu.
OZAN KABAK: Serdar Aziz’in yokluğunda performansı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Ozan, ilk Şampiyonlar Ligi maçında beğeni topladı. Mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkan 18 yaşındaki oyuncu, girdiği ikili mücadelelerin birçoğundan galip çıktı.
YUTO NAGATOMO: Bursa maçında Terim’in rotasyonu nedeniyle dinlendirilen Nagatomo, tüm enerjisini bu maçta harcadı. Alman ekibi, Japon futbolcunun kanadından atak yapmakta güçlük çekti.
RYAN DONK: Schalke’nin savunma arkasına attığı toplarla etkili olduğunu gören Fatih Terim, ön liberoda başlattığı oyuncusunu 3. stoper olarak kullandı. İki stoperin arasına giren Hollandalı, savunmasını rahatlattı.
BADOU NDİAYE: Neredeyse tüm maçlarda orta sahanın göbeğinde oynayarak ‘Takımının dinamosu’ rolünü üstlenen Ndiaye, bu maçta farklı bir görev üstlendi. Orta sahada ofansif bir rol üstlenen Senegalli, takım genel olarak hücumda etkisiz kalınca pek varlık gösteremedi.
YOUNES BELHANDA: Her maçta oyun kurucu olarak takımın hücumlarını yönetmesi beklenen Belhanda, geriden oyunu iyi kurdu. Ancak iş hücum bölgesine gelince bocaladı.
SİNAN GÜMÜŞ: Feghouli’nin yokluğunda yeniden ilk 11’e dönen Sinan, etkisiz kaldı. Hocası da ona ancak 61 dakika sabredebildi.
GARRY RODRİGUES: Rodrigues iyi oynarsa, Galatasaray da iyi… Ancak son haftalarda formsuz bir görüntü çizen ‘Hızlı Garry’ Schalke maçında da etkisiz kaldı. O etkisiz kalınca da Cimbom, atak yapmakta güçlük çekti.
EREN DERDİYOK: Arkasında oynayan arkadaşlarından yeterli desteği alamayınca Eren de takıma uydu! Bulduğu tek net gol pozisyonunda da kaleciye takıldı.
SELÇUK İNAN: Orta sahadaki hakimiyeti rakibine kaptıran teknik direktör Fatih Terim, kanattan Sinan’ı çıkarıp Selçuk’u sahaya sürdü. Ancak kaptan, takım arkadaşlarının birbirinden kopuk görüntüsünü değiştiremedi.
MUĞDAT ÇELİK: Şampiyonlar Ligi deneyimini ilk kez yaşayan Muğdat, girdikten sonra oyuna az da olsa hareket getirdi. 28 yaşındaki forvet son 20 dakikada hücum presi etkili yapsa da pozisyona girme konusunda başarılı olamadı.
ÖMER BAYRAM: Nagatomo’nun oyuna devam edememesi sonucu Fatih Terim, zorunluluktan Ömer’i oyuna aldı. Ancak 81’de oyuna dahil olan Ömer, pek varlık gösteremedi.
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