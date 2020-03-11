Galatasaray'da koronavirüs uyarısı!

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’la önemli bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, sarı-kırmızılıları da tedirgin etti. Florya’daki antrenmanlar dışında özel hayatlarını dışarda geçiren futbolculara daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Genelde aileleriyle dışarda yemeğe çıkan oyunculara, fazla kalabalığa karışmaları ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarla da fazla temas halinde bulunmamaları ifade edildi.