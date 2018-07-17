Teknik direktör Fatih Terim yönetminden gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmaları yapan futbolcular, sonrasında beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Hafif ağrıları bulunan Mariano ve Serdar Aziz, takımdan ayrı kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile karşılaşacak. Stade de Chailly'deki mücadele, yerel saatle TSİ 20.00 başlayacak.

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