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        Galatasaray'da milli futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

        Bu akşam Süper Kupa maçında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da milli takımlarından dönen futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor. Takımın tatil yaptığı dönemde milli müsabakalara çıkan ve yine takıma yükleme yapıldığında tatilde olan oyuncular bireysel program eşliğinde çalışıyor

        Giriş: 03.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:11
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        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi ilk resmi sınavına bu akşam Turkcell Süper Kupa maçıyla çıkacak. 2023-24 sezonunu rekor kırarak 102 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar siyah-beyazlılar karşısına geçen sezonki takımıyla çıkacak. Milli takımlarından geç dönen futbolcuların büyük bölümü ilk 11'de yer almayacak.

        Kadrosunu şimdiye kadar Michy Batshuayi ve Elias Jelert ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Danimarkalı sağ bek, sezonun ilerisi düşünülerek riske edilmeyecek. Belçikalı golcü Michy Batshuayi ise hazır olmasına rağmen müsabakaya yedek başlayacak ve takımın gol umudu Mauro Icardi olacak.

        Galatasaray'da Okan Buruk ve teknik heyet, milli takımlarından geç dönen futbolcularını Beşiktaş karşısında riske etmek istemiyor.

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        Galatasaray'ın ilk Avusturya kampına katılamayan; ikinci etap çalışmalarında yer alan milli futbolcular, takımın tatil yaptığı dönemde milli maçlar nedeniyle dinlenemedikleri için bireysel programlar dahilinde çalıştı.

        Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan takımdan ayrı program dahilinde hazırlanırken futbolcuların hazır olması için planlanan tarih ise Şampiyonlar Ligi play-off'ları.

        Devler Ligi için 20-21 Ağustos'ta play-off maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda milli futbolcuların bu tarihte ilk 11'e dönmesi planlanıyor.

        Diğer yandan savunmadaki alternatifsizlikler nedeniyle Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giyecek ancak milli futbolcular fazla risk almadan oynayacak.

        Davinson Sanchez'in takıma üç gün önce katılmasının yanı sıra sağ bekteki diğer alternatif Leo Dubois'nın hazırlık maçlarında iyi görüntü vermemesi nedeniyle Buruk'un savunmanın sağında Kaan'a, stoper tandemini bozmak istememesi nedeniyle de Metehan Baltacı yerine Abdülkerim'e stoperde görev vermesi bekleniyor.

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