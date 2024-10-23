UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Buruk, "Bugün aldığımız kötü bir haberle hepimiz sarsıldık. Uzun zamandır yaşamadığımız terör saldırılarından birini yaşadık, üzüntülüyüz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İnşallah tekrar olmaz" dedi.

Maça 3-4-1-2 ile sistemi ile hazırlandıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Genel planlarımızın hepsi tuttu. Topa sahip olduk. Çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla gol attık. Daha fazlasını da atabilirdik. Bu maçta 8-9 gol atabilirdik. Bazen de 3. bölgede son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendiremedik. Genel olarak ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci yarı 3-0 sonrası kaptırdığımız top gol olarak geldi. Geçiş hücumlarını kullandığını söyledim. Devamında şanssız bir penaltı oldu. Bir anda hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Oyun dizilişimizi, topa sahip olmayı kaybetmedik. Son dakikada yaptığımız hatayla 4-3'lik kazandık. Oyun olarak mutlu olduğum bir maçtı. Yedeğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. İlk defa bu dizilişi oynadık. Bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Kötü olan 3 gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok rahat bir şekilde bitirebildik" şeklinde konuştu.

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Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisinde de 3'lü savunmayı kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Bu maç bitti. Yarın tekrar antrenman yapacağız. Burada kendimizle ilgili karar vereceğiz. Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve bir sonraki maç için karar vereceğiz. Bugün genel olarak iyi işler yaptığımızı ve kullanabileceğimiz bir sistem olarak görüyoruz. Bu sistemi de kullanacağız" diye cevap verdi.

Elfsborg'un geçiş hücumlarının iyi yaptığını ifade eden Okan Buruk, "Girdikleri pozisyonları sonlandırdılar. 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen de o an pozisyon gereği oluyor. Bunlar olacak. Oyunun geneline baktığımızda istatistiksel olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İsveç takımına karşı çok ürettik, çok gol attık. Olumlu yönden baktığımda, günün güzel tarafı taraftarımızı güzel futbol seyrettirdik, çok fazla gol seyrettirdik" açıklamasında bulundu.