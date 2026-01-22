Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın RAMS Park'ta gerçekleştirilecek
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal raporuyla ilgili sunum yapılacak.
