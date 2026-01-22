Habertürk
        Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

        Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın RAMS Park'ta gerçekleştirilecek

        Giriş: 22.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:48
        Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor!
        Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

        Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal raporuyla ilgili sunum yapılacak.

