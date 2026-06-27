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        Galatasaray'da olağanüstü genel kurul başladı!

        Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        G.Saray'da olağanüstü genel kurul başladı!

        Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

        Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantı 129 üyenin katılımıyla açıldı. Divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

        Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantep Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak.

        NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konular da üyelerin onayına sunulacak.

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