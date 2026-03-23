Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edilen Victor Osimhen ameliyat oldu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır." denildi.

AMELİYATTAN ÇIKTI

Osimhen birkaç saat süren başarılı bir operasyonun ardından ameliyattan çıkarken, Nijeryalı golcünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.