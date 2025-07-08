Galatasaray'da Osimhen'in alternatifleri: Moise Kean ve Kolo Muani!
Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, herhangi bir olumsuz duruma karşı B planını da hazırladı... İtalya basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar; Osimhen transferi gerçekleşmediği takdirde Moise Kean ve Kolo Muani için girişimlere başlayacak.
Galatasaray yönetimi, transferdeki 1 numaralı hedefi Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.
Napoli, bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro'da diretirken, sarı-kırmızılı yönetim ise bu rakamı aşağı çekmek için sıkı pazarlıklara devam ediyor.
Galatasaray ile Napoli cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, İtalya basınından ise çarpıcı bir iddia geldi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı B planını hazırladı.
ALTERNATİFLER: MOISE KEAN VE KOLO MUANI
Cimbom bu doğrultuda, Fiorentina'nın forveti Moise Kean ve Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı.
KEAN İÇİN 52 MİLYON EURO!
Haberde aktarılan bilgilere göre; Galatasaray, Moise Kean'in kontratında bulunan 52 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.
Ancak tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi bu maddenin de 15 Temmuz'dan itibaren geçerliliğini yitireceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği ikinci isim ise Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Randal Kolo Muani...
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında PSG'den kiralık olarak Juventus'ta forma giyen Fransız golcü de Aslan'ın radarında yer alıyor.
Bonservisi PSG'de bulunan 27 yaşındaki forvet, iki yıl önce 95 milyon euro bedelle Fransız devine transfer olmuştu. Kolo Muani'nin kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan İtalyan santrfor Moise Kean, 25 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kolo Muani ise sezonun ilk yarısında PSG formasıyla 14 maçta 2 gol, 1 asist; ikinci devrede ise Juventus formasıyla 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.