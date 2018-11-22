Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. İncesu'nun istifasının arkasında ekonomik nedenler olduğu ifade edildi. Başarılı antrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bitti...' dedi.

Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti.

Fanatik'in haberine göre; İncesu, "Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa’ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya’dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: BORCUMUZ YOK

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi:

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, “…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…” gibi ifadeler kullanmıştır.

Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur:

Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir.

Kulübümüzün Sedat İncesu’ya hiçbir maaş borcu yoktur.

Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.

Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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