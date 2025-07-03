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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sermaye artırımında sona doğru! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sermaye artırımında sona doğru!

        Galatasaray'ın uzun süredir onayını beklediği sermaye artırımında sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulübün kasasına 3 milyarın üzerinde Türk Lirası girecek.

        Giriş: 03.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:53
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        Sermaye artırımında sona doğru!
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        Galatasaray’da sermaye artırımında sona gelindi. Mayıs sonunda yönetim kurulu kararıyla yüzde 150’lik sermaye artırımı başvurusu yapan sarı-kırmızılıların onayını kısa süre içerisinde beklediği öğrenildi.

        5.4 milyar TL olan sermaye yüzde 150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL’ye çıkarılacak.

        Sermaye artırımının onaylanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kasasına en az 3 milyar TL girecek.

        Galatasaray daha önce 2024 sonunda 1 milyar seviyesinde olan sermayesini yüzde 400’le 5 milyar 400 milyon seviyesine çekmişti.

        Sarı-kırmızılı kulübün kasasına dışarıdan 1.7 milyar TL para girmiş; bu gelirin 1.3 milyar lirasıyla Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcun önemli bölümü ödenmişti.

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada “SPK onay verirse, sermaye artırımı sonrası 80-85 milyon Dolar gelir olacak. Bunun önümüzdeki ay sonlanmasını bekliyoruz. Bu para borçlara ya da farklı ödemelere kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı.

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