Bir gazetede şunu görüyorum, Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz şekilde çizginin üstünde bittiği belli olan bir şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da sadece kendimiz için değil. Bizim bu futbolu başka yere götürmemiz lazım. Değersel bir yaklaşımla Galatasaray bundan sonra hareket edecek. Bunu birlikte geliştireceğiz. Dün akşam karar verdim. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. Böyle eylemler yapılıyor. Bunun farkındayız. Biz her hafta pazartesi, salı bunları yayınlayacağız. Futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden sonunda başarılı olamaz."