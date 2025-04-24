Torreira ayrılığı düşünmüyor
Galatasaray'da geçen sezon uzatılan sözleşmesi geçen günlerde tescil edilen Lucas Torreira, İstanbul'da oldukça mutlu... İtalya'dan talipleri bulunan Uruguaylı futbolcu şu anda transferi düşünmüyor.
Lucas Torreira Galatasaray’da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
Son beş lig maçında üç gol kaydeden Uruguaylı yıldız saha dışında da pürüzleri geride bıraktı.
Tecrübeli futbolcu transferini sağlayan Erden Timur’un görevden ayrılmasından sonra kısa süreliğine duygusal boşluğa girmişti.
Uruguaylı orta saha, 2025’in ilk günlerinde de Fenerbahçe yönetiminin açıklamaları sonrasında yalnız bırakıldığını ve Galatasaraylı yöneticilerden yeterince ‘destek almadığını’ düşünüyordu.
Zaman zaman Güney Amerika’ya dönmeyi düşünen Torreira son haftalarda bu düşüncelerinden sıyrıldı.
Kemerburgaz’a geçiş ve takımın form grafiğinin yükselmesinin de etkisiyle Torreira, yönetime dair pürüzleri de kafasından sildi.
İtalya’dan talipleri bulunan tecrübeli orta saha Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyor.
İstanbul’da geniş bir ekibi bulunan ve hayatına dair tüm detayları tıkır tıkır işleyen Uruguaylı yıldız, Galatasaray’daki yıllık ücreti ne İtalya’da ne de Arjantin’de alabileceğini düşünüyor.
Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşme geçtiğimiz günlerde tescil edilen ve 2028’e kadar uzatılan Torreira, yeni sözleşmeyle birlikte Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacak.