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        Torreira ayrılığı düşünmüyor

        Galatasaray'da geçen sezon uzatılan sözleşmesi geçen günlerde tescil edilen Lucas Torreira, İstanbul'da oldukça mutlu... İtalya'dan talipleri bulunan Uruguaylı futbolcu şu anda transferi düşünmüyor.

        Giriş: 24.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:05
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        Lucas Torreira Galatasaray’da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

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        Son beş lig maçında üç gol kaydeden Uruguaylı yıldız saha dışında da pürüzleri geride bıraktı.

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        Tecrübeli futbolcu transferini sağlayan Erden Timur’un görevden ayrılmasından sonra kısa süreliğine duygusal boşluğa girmişti.

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        Uruguaylı orta saha, 2025’in ilk günlerinde de Fenerbahçe yönetiminin açıklamaları sonrasında yalnız bırakıldığını ve Galatasaraylı yöneticilerden yeterince ‘destek almadığını’ düşünüyordu.

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        Zaman zaman Güney Amerika’ya dönmeyi düşünen Torreira son haftalarda bu düşüncelerinden sıyrıldı.

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        Kemerburgaz’a geçiş ve takımın form grafiğinin yükselmesinin de etkisiyle Torreira, yönetime dair pürüzleri de kafasından sildi.

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        İtalya’dan talipleri bulunan tecrübeli orta saha Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyor.

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        İstanbul’da geniş bir ekibi bulunan ve hayatına dair tüm detayları tıkır tıkır işleyen Uruguaylı yıldız, Galatasaray’daki yıllık ücreti ne İtalya’da ne de Arjantin’de alabileceğini düşünüyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşme geçtiğimiz günlerde tescil edilen ve 2028’e kadar uzatılan Torreira, yeni sözleşmeyle birlikte Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacak.

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