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        Galatasaray'da üç ayrılık birden!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:35
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        Galatasaray'da üç ayrılık birden!
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

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