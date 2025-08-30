Galatasaray'da Wilfried Singo, ilk maçına çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalanan Wilfried Singo, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 90. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Singo, böylece taraftarların önünde ilk maçına çıktı.