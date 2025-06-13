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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da yeni hedef Josip Sutalo! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da yeni hedef Sutalo!

        Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de stoper transferi için harekete geçti. Galatasaray yönetiminin, Ajax forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Josip Sutalo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

        Giriş: 13.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:36
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        Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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        Stoper transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, listesine Ajax forması giyen Josip Sutalo'yu ekledi.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Hırvat futbolcunun transferi için Juventus ve Premier Lig kulüpleri ile yarışıyor.

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        Sutalo'yu satmaya sıcak bakan Ajax ise 25 yaşındaki futbolcusundan 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri hedefliyor.

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        Öte yandan Sutalo'yu listeye dahil eden Galatasaray, Hırvat oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklifte ise bulunmadı.

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        Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Sutalo'nun Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Ajax'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Sutalo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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