Galatasaray'da yeni hedef Sutalo!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de stoper transferi için harekete geçti. Galatasaray yönetiminin, Ajax forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Josip Sutalo'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Stoper transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, listesine Ajax forması giyen Josip Sutalo'yu ekledi.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Hırvat futbolcunun transferi için Juventus ve Premier Lig kulüpleri ile yarışıyor.
Sutalo'yu satmaya sıcak bakan Ajax ise 25 yaşındaki futbolcusundan 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri hedefliyor.
Öte yandan Sutalo'yu listeye dahil eden Galatasaray, Hırvat oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklifte ise bulunmadı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Sutalo'nun Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.