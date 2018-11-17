Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. Bipspor'un haberine göre adalesinde ileri derece yırtık tespit edilen Sinan'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Serdar Aziz de İsveç maçı öncesinde ısınmada sakatlık geçirdi ve İsveç maçı 11'inden çıkarıldı.

Galatasaray'da daha önce yine milli takımda bulunan Younes Belhanda da sakatlık geçirmişti.

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