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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün: Hayallerimi yaşıyorum! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Yunus Akgün: Hayallerimi yaşıyorum!

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve "Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:26
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        Yunus Akgün: Hayallerimi yaşıyorum!
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        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte genç oyuncunun o sözleri:

        Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim.

        Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız.

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