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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Yusuf Akçiçek isyanı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Yusuf Akçiçek isyanı

        Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:30
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        Galatasaray'da Yusuf Akçiçek isyanı!
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        Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Fenerbahçe'de forma giyen Yusuf Akçiçek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

        Yusuf Akçiçek'in geleceğin yıldızı olarak lanse edildiğini söyleyen Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi" dedi.

        Florya'nın denetlenmesinin şart olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" ifadelerini kullandı.

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