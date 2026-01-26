Galatasaray Daikin'in rakibi Allianz MTV!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off ilk maçında yarın Allianz MTV'yi Burhan Felek'te konuk edecek.
Giriş: 26.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:06
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Mücadelenin rövanşı, 4 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentindeki Scharrena'da oynanacak.
