        Galatasaray Daikin'in rakibi Allianz MTV!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off ilk maçında yarın Allianz MTV'yi Burhan Felek'te konuk edecek.

        Giriş: 26.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:06
        Galatasaray Daikin sahnede!
        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibini ağırlayacak.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

        Mücadelenin rövanşı, 4 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentindeki Scharrena'da oynanacak.

