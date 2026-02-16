Galatasaray Daikin, Paris Saint Cloud'a konuk olacak

Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com