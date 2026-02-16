Galatasaray Daikin, Paris Saint Cloud'a konuk olacak
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, yarın Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Paris'te oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Play-off turunda Almanya'nın Allianz MTV ekibini, sahasında 3-1, deplasmanda da 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.