        Galatasaray Daikin, Paris Saint Cloud'a konuk olacak - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, Paris Saint Cloud'a konuk olacak

        Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, yarın Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:40
        Galatasaray Daikin avantaj peşinde!
        Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Cloud'a konuk olacak.

        Paris'te oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

        Play-off turunda Almanya'nın Allianz MTV ekibini, sahasında 3-1, deplasmanda da 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

        Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

        Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com

