Galatasaray'dan 15 maçlık galibiyet serisi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yendi. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar, resmi maçlardaki galibiyet serisini de 15 maça çıkardı. Cimbom, son puan kaybını 29 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı. Aslan, o günden bu yana Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üst üste çıktığı 15 maçta galip geldi.

LİGDE 4'TE 4 YAPTI Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan G.Saray, ligde 4'te 4 yaparak 12 puan topladı. Cimbom, ligde oynadığı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşılaşmalarından da galip ayrıldı.