Galatasaray'da transfer gündemi!

Galatasaray yönetimi hem gol yollarında hem de diğer mevkilerdeki sıkıntıyı çözmek için ocak ayını bekliyor. Ocak ayında birçok transferi bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar ligin 2. yarınsında daha güçlü bir ekiple şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor