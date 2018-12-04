Ara transfer döneminin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala Galatasaray’da golcü operasyonuna hız verildi.
Fanatik'in haberine göre; Gol yollarında yaşanan sorunu çözmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Başakşehir’den Adebayor’la Akhisar’dan Seleznov’u renklerine bağlamaya çalışıyor.
İki oyuncunun da kendi kulüpleriyle sıkıntıları var ve tarafların anlaşması durumunda Galatasaray’a imza atmayı çok istiyorlar.
Şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’de, 34 yaşındaki Adebayor son haftalarda gözden çıkarılmış durumda.
2020’ye kadar kontratı olan Togolu santrfor, son 4 lig maçında sadece 38 dakika şans bulabildi.
İleri uçta Bajic’i tercih eden teknik patron Abdullah Avcı’nın, devre arasında Burak Yılmaz’ın transfer edilmesi halinde, Adebayor’un gidişine onay verdiği belirtiliyor.
Togolu santrforun 63 maçta 26 golü bulunuyor
Gündemdeki diğer isim Seleznov da, kulübü Akhisar’da kadro dışı kaldı.
33 yaşındaki futbolcunun uzun süredir Galatasaray’a olan ilgisi biliniyor.
Ayrıca Manisa temsilcisi de, Muğdat Çelik’in takıma geri dönmesine karşılığında Ukraynalı golcüyü bırakmaya sıcak bakıyor.
Cim Bom’da beklenen katkıyı sağlayamayan Muğdat, Seleznov transferinde takasta kullanılacak.
Shakhtar’da büyük başarılara imza atan Seleznov, kariyerine 1 UEFA Kupası, 3 Ukrayna şampiyonluğu, 2 Ukrayna Kupası, 1 Ukrayna Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 2 de gol krallığı sığdırdı.
Türkiye’de Karabük ve Akhisar formaları giyen Seleznov’un 64 maçta 22 golü var.
Fotomaç'da yer alan haberde ise; "Galatasaray formasının önemini anlamalılar. Ocak transfer dönemi yoğun geçecek" diyen Fatih Terim fitili ateşledi.
UEFA'yla yapılan anlaşmayı zorlamayı bile göze alan Galatasaray, devre arasında 4 transfer birden yapacak...
Stoper, ön libero ve iki forvet ile anlaşıldığı, hatta ön protokollerin bile yapıldığı öğrenildi.
KAYNAK İÇERİDEN
Galatasaray'ın Luis Muriel (500 bin euro), Bayo (3.5 milyon euro), Gregore (2 milyon euro) Cahill (bedelsiz) operasyonu için kasasından 6 milyon euro'luk bir bedel çıkacağı konuşuluyor.
Bu 4 isim için ödenecek rakam, Feghouli ve Maicon'un satışından kazanılacak rakamla karşılanacak.
İMZALAR TAMAM
Anlaşma sağlanan isimlerin forvetler; Luis Muriel (Sevilla) ve Issouf Bayo (Dunajska), ön libero Gregore (Bahia) ve stoper Gary Cahill (Chelsea) olduğu konusunda ise ciddi iddialar var.
Golcü Muriel'in kiralık, Gregore ve Bayo'nun bonservsiyle alınacağı, Cahill'in ise bedelsiz gelerek 1.5 yıllık imza atacağı bildirildi.
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