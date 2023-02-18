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Galatasaray'dan Arsen Zakharyan operasyonu

Devre arası transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray dev bir transfer için daha harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile masaya oturdu

Galatasaray'dan Arsen Zakharyan operasyonu! Girişimler başladı

Devre arasında Roma'yla problemler yaşayan Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray bir başka genç yıldızın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova'nın yükselen yıldızı Arsen Zakharyan için girişimlere başladı.

Çok genç yaşta Rusya A Milli formasını terleten 2003 doğumlu yıldız için Dinamo Moskova ile masaya oturan Galatasaray, Rusya ekibi ile bonservis pazarlığı yapıyor. Sadece ikinci devre için değil uzun vadeli bir kadro kurma hedefinde olan sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

ANTALYA'DA TAM NOT ALDI

Rusya Premier Ligi'nde dördüncü sırada olan Dinamo Moskova kamp için Türkiye'yi tercih ederken Galatasaray'ın profesyonelleri Zakharyan'ı yakın markaja aldı. Buradaki hazırlık maçlarında dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız, gözlemci ekibinden tam not alırken sarı-kırmızılı idareciler de birçok kulübün hedefindeki Zakharyan için kolları sıvadı.

CHELSEA DE İSTİYOR

Geleceğe yönelik yaptığı uzun süreli sözleşmeli transferlerle dikkat çeken Chelsea'nin de Zakharyan için devrede olduğu ve Dinamo Moskova ile yaklaşık 13 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürülse de İngiltere hükümetinin, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya ile ilişkide bulunan şirketlere finansal yaptırımlar uygulamasına karar vermesi, transferin önünde engel oluşturuyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Oyuncunun Dinamo Moskova'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve gönlünün Chelsea'den yana olduğu ancak politik durumlar nedeniyle başka bir kulübe transfere de yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. İngiltere'de Ukrayna'daki savaşın başlamasında bu yana 1.300'ün üzerinde Rus iş insanına ve bağlı bulundukları şirket ve kurumlara yönelik yaptırım uygulandı.

U21 KONTENJANINDAN OYNAYABİLECEK

Zakharyan, Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak ve U21 kontenjanından lisansı çıkarılabilecek. 2003 doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu, Rusya A Milli Takımı formasını altı kez terlettiği için TFF'nin 21 yaş altı üç yabancı istisnası kriterlerini karşılıyor.

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