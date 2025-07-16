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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e vize yok! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e vize yok!

        Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Como'dan bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kolombiyalı futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

        Giriş: 16.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:44
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        Galatasaray’ın defans hattında istikrarı temsil eden isimlerden biri olan Davinson Sanchez, Serie A ekibi Como’nun transfer listesinde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

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        İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Kolombiyalı stoper için Galatasaray’a bu kez 18 milyon Euro garanti + 2 milyon Euro bonus içeren yeni bir teklif sundu. Ancak Galatasaray cephesinin tavrı net: Davinson satılık değil.

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        29 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun başında Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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        Davinson Sanzhez'in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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        AYRILIK GÜNDEMDE YOK

        Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’in, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili belirsizlik bulunmuyor.

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        Yönetim, başarılı savunmacı ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun takımda tutulmasından yana tavır koyarken, kulüp yönetimi Davinson’un mevcut maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.

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        UZUN VADELİ PLANLARIN PARÇASI

        Galatasaray, Davinson Sanchez’e yapılacak maaş zammı ile birlikte yıldız oyuncunun uzun yıllar kulüpte kalmasını hedefliyor.

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        Hem saha içindeki liderliği hem de Avrupa tecrübesiyle önemli katkı veren Kolombiyalı stoper, Okan Buruk’un savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olarak görülüyor.

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