Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e vize yok!
Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Como'dan bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kolombiyalı futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.
Galatasaray’ın defans hattında istikrarı temsil eden isimlerden biri olan Davinson Sanchez, Serie A ekibi Como’nun transfer listesinde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Kolombiyalı stoper için Galatasaray’a bu kez 18 milyon Euro garanti + 2 milyon Euro bonus içeren yeni bir teklif sundu. Ancak Galatasaray cephesinin tavrı net: Davinson satılık değil.
29 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun başında Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Davinson Sanzhez'in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
AYRILIK GÜNDEMDE YOK
Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’in, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili belirsizlik bulunmuyor.
Yönetim, başarılı savunmacı ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun takımda tutulmasından yana tavır koyarken, kulüp yönetimi Davinson’un mevcut maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.
UZUN VADELİ PLANLARIN PARÇASI
Galatasaray, Davinson Sanchez’e yapılacak maaş zammı ile birlikte yıldız oyuncunun uzun yıllar kulüpte kalmasını hedefliyor.
Hem saha içindeki liderliği hem de Avrupa tecrübesiyle önemli katkı veren Kolombiyalı stoper, Okan Buruk’un savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olarak görülüyor.