        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!

        Galatasaray, Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş açıklamasına yanıt vererek, RAMS Park'taki olaylar sonrası verilen cezaların ardından fotoğraf iddiasının gündemi saptırma çabası olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:36 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:37
        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!
        Galatasaray, Mert Hakan Yandaş’ın mahkemede fotoğrafının çekildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe’ye cevap verdi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “9.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran’a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık’ın isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 E. 15.01.2025 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz. Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir. Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır. Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir."

