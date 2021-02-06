Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar maçın ardından rakibine birçok gönderme yaptı.

"BLAH BLAH BLAH"

Maçın ardından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaşan sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in topa vuruş anının fotoğrafının yer aldığı videoda "Blah blah blah" şarkısını kullandı. Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar’ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.

Fenerbahçe'nin maç sonucu tweet'ini alıntılayan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere yıldız göndermesi de yaptı. Dört yıldız paylaşan Galatasaray ayrıca "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerine yer verdi.

Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü. Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.

MESUT ÖZİL GÖNDERMESİ

Galatasaray son olarak Mesut Özil göndermesinde bulundu. "Hatırla sevgili" şarkısıyla birlikte yayınlanan videoda Graeme Souness'ın bayrak diktiği an, Süper Final'le kazanılan şampiyonluk sonrası yaşanan kutlama, geçen sezon kazanılan 3-1'lik maçtaki Onyekuru'nun gol sevinci ve Mostafa Mohamed'in gol sevinci yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Hatırla sevgili, o mesut geceyi" ifadeleri kullanıldı.