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Galatasaray'dan iki forvet atağı birden!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra elinde santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalan Galatasaray, devre arası transfer dönemini beklemeden harekete geçti! İngiltere basını Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Oumar Niasse'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini yazarken bir iddia da Jonathan Soriano'yla ilgili geldi

06 Ekim 2018 Cumartesi, 13:06 | Güncelleme:

Galatasaray, forvet transferi için harekete geçti! Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak Porto maçından sonra forvet transferiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Sarı-kırmızılıların gündemine Oumar Niasse ve Jonathan Soriano geldi. İngiltere basını Niasse'ın Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu kaydetti.

Abdurrahim Albayrak'ın, "Ocakta forvet alacağız" sözlerinin üzerine Teknik Direktör Fatih Terim'den, "Sıkıntılarımız ocakta ve temmuzda giderilebilecek sıkıntılar" açıklaması gelmişti. Galatasaray, bir dönem Akhisar forması da giyen Everton'lı Oumar Niasse'yle her konuda anlaştı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Mirror, "Niasse'deki pürüzler giderildi. Ocak ayında Galatasaray'a gidecek. Oyuncu artık yedek kalmak istemiyordu" satırlarına imza attı.

4 MAÇTA SADECE 48 DAKİKA

Sporx'te yer alan habere göre Premier Lig'de bu sezon 4 maçta sadece 48 dakika şans bulabilen 1.82 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü Sarı-Kırmızılı ekip, Finansal Fair Play yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Niasse'nin mukavelesinde satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Mevcut kadro içinde Eren'in sakatlığı halinde çok ciddi problemler yaşanıyor.

DİĞER İSİM ÇİN'DEN!

Devre arası için hem fiziken hazır hem de maliyeti düşük bir forvet almanın hesaplarını yapan Galatasaray, rotayı çevirdiği Çin pazarında uygun bir isim buldu. Buna göre sarı-kırmızılıların hedefindeki golcünün Beijing Guoan'da forma giyen Jonathan Soriano olduğu bildirildi. Çin ekibiyle olan sözleşmesi 30 Aralık 2018'de bitecek olan 33 yaşındaki İspanyol forvetin bu durumunu fırsat bilen Galatasaraylı yöneticilerin, oyuncunun menajeriyle ilk teması bile kurduğu ifade edildi.

Bonservis ücreti ödemeden takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın makul bir imza parası karşılığında ilk teklifini sunduğu gelen haberler arasında. Bu sezon Beijing Guoan'da 14 maçta forma giyen Jonathan Soriano 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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