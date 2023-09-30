Galatasaray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ederken, mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılılar ilginç bir gol buldu.
Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta ilginç bir pozsiyon yaşandı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken 69. dakikada Sacha Boey sağdan içeri girdi. Fransız futbolcunun kale sahasına yerden gönderdiği topa Ankaragücü futbolcusu Hayrullah Bilazer çizgiden kayarak müdahale etti. Hayrullah'ın müdahalesi sonrası top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan önce oyunu devam ettirirken, VAR uyarısı sonrası topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi.