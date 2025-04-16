Galatasaray'dan RAMS Park'a yeni LED ekran projesi!

Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

Saha içine yönelik çalışmaların yanı sıra saha dışında stadyumla alakalı seyirci deneyimini ve stadyumun görselliğini bir üst seviyeye taşıyacak yenilikler kapıda.

Galatasaray yönetimi hem saha içi ambiyansını hem de dış cephe aydınlatmasını değiştirmeyi planlıyor.

Saha içi aydınlatma çalışmaları hızla sürerken sezonun son iç saha maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Stadyumun dış cephesindeki aydınlatma sisteminin yenilenmesi ise bu sezona yetişmeyecek. Hızla devam eden çalışmaların yeni sezona doğru biteceği; Cimbom’un yeni sezonla birlikte yeni görünümlü stadına kavuşacağı belirtildi.

REKLAM Diğer yandan stattaki tek yenilikler aydınlatma da olmayacak. Statta mevcut LED’lere ek olarak tribünler arasındaki panellere de yeni LED’ler monte edilecek. Yeni LED ekranlar sayesinde stadyumun iç ambiyansı tamamen değişecek. Bu ekranlar, hem maç deneyimini zenginleştirecek hem de kulübe ek reklam geliri sağlayacak.