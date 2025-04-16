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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan RAMS Park'a yeni LED ekran projesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan RAMS Park'a yeni LED ekran projesi!

        Saha içinde şampiyonluğa giden Galatasaray saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim stadın iç ve dış aydınlatmasını yenilemek için çalışıyor; yeni LED ekranlarla ek gelir yaratmayı planlıyor

        Giriş: 16.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:51
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        Yeni sezona yeni RAMS Park!
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        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

        Saha içine yönelik çalışmaların yanı sıra saha dışında stadyumla alakalı seyirci deneyimini ve stadyumun görselliğini bir üst seviyeye taşıyacak yenilikler kapıda.

        Galatasaray yönetimi hem saha içi ambiyansını hem de dış cephe aydınlatmasını değiştirmeyi planlıyor.

        Saha içi aydınlatma çalışmaları hızla sürerken sezonun son iç saha maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

        Stadyumun dış cephesindeki aydınlatma sisteminin yenilenmesi ise bu sezona yetişmeyecek.

        Hızla devam eden çalışmaların yeni sezona doğru biteceği; Cimbom’un yeni sezonla birlikte yeni görünümlü stadına kavuşacağı belirtildi.

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        Diğer yandan stattaki tek yenilikler aydınlatma da olmayacak. Statta mevcut LED’lere ek olarak tribünler arasındaki panellere de yeni LED’ler monte edilecek.

        Yeni LED ekranlar sayesinde stadyumun iç ambiyansı tamamen değişecek. Bu ekranlar, hem maç deneyimini zenginleştirecek hem de kulübe ek reklam geliri sağlayacak.

        Tüm bu yeniliklerin finansmanı için sponsorlar devreye girdi. Kulübün kasasından herhangi bir harcama yapılmadan gerçekleştirilecek projelerle, Galatasaray hem modern bir stadyuma kavuşacak hem de ek gelir imkanı elde edecek.

        Taraftarlar, sezonun son maçında yeni saha aydınlatmasını görme şansı bulurken, stadyumun tamamlanan yeni görünümüne ise gelecek sezon tanıklık edecek.

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