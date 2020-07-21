Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun kaptan. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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