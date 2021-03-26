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Galatasaray'dan Tahkim'e "kışkırtma" savunması

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2 maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim için Tahkim Kurulu'na gidiyor. Sarı-Kırmızılılar, Rize maçının son bölümde Fatih Terim'in kışkırtıldığını iddia ediyor

Galatasaray'dan Tahkim'e

Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maç ceza alması Sarı-Kırmızılı camiada tepkiyle karşılandı. Terim, şahsi twitter hesabının profil fotoğrafını adalet terazisiyle değiştirirken, taraftarlar da TFF'ye yoğun eleştirilerde bulundu. Hatay deplasmanı ve içerdeki Fatih Karagümrük maçlarında kulübedeki yerini alamayacak olan Terim için Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.

Mücadelenin son dakikalarında konuk ekip 4-3 öne geçerken, Fatih Terim'in kulübe arkasından kendisine edilen hakaretlere kayıtsız kalamadığı ve maçın da tansiyonuyla karşılık verdiği savunmada ifade edilecek. Sarı-Kırmızılılar, özellikle son bölümde teknik direktörlerinin rakip takımın bazı isimleri tarafından kışkırtıldığını iddia ediyor.

PFDK'nın verdiği kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacak olan Cimbom, 2 maçın en azından 1'e indirilmesini bekliyor. Bu sezon daha önce de 5 maç kulübeden men edilmesi kararlaştırılan Terim'in cezasını Tahkim Kurulu 4 maça indirmişti.

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