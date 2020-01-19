Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Türk Telekom

SAAT: 16:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay Şahan, Sacko, Rodallega

YEDEKLER: Hüseyin, Tolgahan, Muhammet, Kadir, Kibong, Asım, Recep, Sedat, Alihan, Oscar

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

MAÇTAN NOTLAR

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

CİMBOM'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Luyindama ve Florin Andone'nin yanı sıra, kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey ve Bergdich ile cezalı Barrow Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

22 GÜN SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak. Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez birbirlerine rakip oluyor. İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.