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        Galatasaray dev maç için Trabzon'da!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:10 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:10
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        Galatasaray, Trabzon'da!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi.

        Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımı bir grup taraftar karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan Mauro Icardi ile ilgili, "Keyfi yerinde. İnşallah oynar" dedi.

        Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendiren Öztürk, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması bence daha iyi. Hepimize heyecan zevki veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı. Her zaman olduğu gibi. Okan Hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        "Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey."

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