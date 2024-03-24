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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Ekmas: 96 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 101 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 96 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 101 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Ekmas, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a normal süresi 85-85 biten maçın 1. uzatmasında 101-96 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:37
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        Galatasaray, uzatmalarda kaybetti!
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        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol takımına normal süresi 85-85 tamamlanan maçın birinci uzatmasında 101-96 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

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        1. Periyot: 27-18

        Devre: 44-43

        3. Periyot: 65-67

        Normal süre: 85-85

        1. Uzatma: 96-101

        Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)

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