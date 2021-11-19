Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Son 2 sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek büyüyü bozan Cimbom, 2014'ten bu yana evinde Fenerbahçe'yi yenemiyor.
Son olarak 18 Ekim 2014'te Wesley Sneijder'ın golleriyle 2-1 galip gelen Cimbom, 7 yıldır galibiyete hasret.
6 maçlık dönemde Fenerbahçe 1 galibiyet alırken 5 maç berabere tamamlandı. 6 karşılaşmada sadece 5 gol atıldı. 4 mücadele golsüz sona erdi.
Bu süreçte alınan sonuçlar şöyle
13 Nisan 2016 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23 Nisan 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
22 Ekim 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2 Kasım 2018 - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
28 Eylül 2019 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
27 Eylül 2020 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
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