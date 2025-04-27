Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında: İşte Buruk'un 11'i!
Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen lider Galatasaray, bu akşam ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.
LİGDE İKİNCİ RANDEVU
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde mağlup edemediği tek takım konumunda.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK!
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.
Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.
OSIMHEN KARİYER REKORUNU EGALE ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı.
Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.
Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek.
EYÜPSPOR'DA 5 FUTBOLCU EKSİK
Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.
EYÜPSPOR, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'deki son 10 maçında 3 galibiyet alabildi.
İstanbul temsilcisi, 23. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan 10 maçlık süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, bu süreçte sadece ligden düşen Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile ligde kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'u yenebildi.
Eyüpspor'un birer puan aldığı takımlar ise Bellona Kayserispor ve Göztepe oldu.
OKAN BURUK'UN 300. MAÇI!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 3. kez "dalya" demeye hazırlanıyor.
Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayla Türk futbol tarihine geçen başarılar elde etti. Buruk, oyunculuğu döneminde İtalya'da Inter, Türkiye'de Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010'da nokta koyan Okan Buruk, yoluna teknik adam olarak devam etti. Teknik adamlığa A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başlayan Buruk, ilk teknik direktörlük tecrübesini ise 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.
Süper Lig'de daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Söz konusu takımların başında toplamda 299 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, yarın ikas Eyüpspor mücadelesiyle 3. dalyasına ulaşacak.
75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR
Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını da aldı.
Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.
İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:
Muslera
Frankowski
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Eren Elmalı
Torreira
Lemina
Sara
Sallai