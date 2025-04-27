Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında: İşte Buruk'un 11'i!

OKAN BURUK'UN 300. MAÇI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 3. kez "dalya" demeye hazırlanıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayla Türk futbol tarihine geçen başarılar elde etti. Buruk, oyunculuğu döneminde İtalya'da Inter, Türkiye'de Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010'da nokta koyan Okan Buruk, yoluna teknik adam olarak devam etti. Teknik adamlığa A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başlayan Buruk, ilk teknik direktörlük tecrübesini ise 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.

Süper Lig'de daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Söz konusu takımların başında toplamda 299 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, yarın ikas Eyüpspor mücadelesiyle 3. dalyasına ulaşacak.