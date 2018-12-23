Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda otururken, sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, bugün saat 15.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

POTADA GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8, Euroleague’de 2 olmak üzere oynadığı 10 karşılaşmada Fener 9 kez rakibini mağlup ederken, Cimbom ise 1 kez parkeden galip ayrılabildi.

Ligde Galatasaray 81.9 sayı, 37.4 ribaund ve 20.1 asist ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe ise 84.2 sayı, 32.7 ribaund ve 20.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.



GALATASARAY'DAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN KAMPANYASI

Galatasaray, ‘Çocuklar üşümesi’ kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına derbi öncesi kampanya yaptı. GSStore stantlarından 10 TL’ye atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

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