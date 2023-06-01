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Galatasaray Fenerbahçe maçı maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Evinde Fenerbahçe ile oynayacak sarı-kırmızılı ekip bu maç ile birlikte sezonu noktalayacak. Heyecanlı derbi öncesi nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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  • Galatasaray Fenerbahçe maçı maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbi maçı bilet fiyatları ne kadar?

    Futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe maçına kitlenmiş durumda. Sezonun son derbisinde Galatasaray, NEF Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Arda Kardeşler’in yöneteceği mücadele öncesi taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçının biletlerinin satışa ne zaman çıkacağını ve kaç TL olacağını merak ediyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının bilet fiyatları…
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbi maçı bilet fiyatları ne kadar?

    GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçının biletleri bugün (1 Haziran) satışa çıktı.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbi maçı bilet fiyatları ne kadar?

    Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

    1. kategori 18 bin lira

    2. kategori 15 bin lira

    3. kategori 13 bin 500 lira

    4. kategori 11 bin 250 lira

    5. kategori 9 bin lira

    6. kategori 6 bin 750 lira
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbi maçı bilet fiyatları ne kadar?

    7. kategori 4 bin 500 lira

    8. kategori 3 bin 750 lira

    9. kategori 3 bin 375 lira

    10. kategori 2 bin 625 lira

    11. kategori 2 bin 250 lira

    12. kategori 550 lira

    13. kategori 500 lira

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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