GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçının biletleri bugün (1 Haziran) satışa çıktı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.